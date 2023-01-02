استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي جدة والملك عبدالعزيز

أعلنت جامعتا جدة والملك عبدالعزيز، عن استمرار تحويل الدراسة الحضورية في جميع مقارهما وفروعهما ليوم غد الثلاثاء لتكون -عن بُعد-، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ، وحرصًا على سلامة الجميع.

الموظفون حسب الأنظمة

وأوضحت جامعة جدة أنه على موظفيها الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك فيكون -عن بُعد- بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.