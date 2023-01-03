استمرار تعليق الدراسة بمدارس جدة ومكة المكرمة للغد

أعلنت إدارتا تعليم مكة وجدة ، اليوم الثلاثاء، قرارهما باستمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي غدًا الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ .

مدارس جدة

من جانبها ذكرت إدارة تعليم جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” استمرار الدراسة عن بعد بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

مدارس مكة

فيما أفادت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، استمرار الدراسة عن بعد بمدارس الجموم، الكامل،بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

يأتي القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

طقس اليوم

ووفقاً للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تستمر خلال الساعات القادمة.