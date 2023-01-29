استمرار عمليات البحث عن عبدالله العنزي بعد اختفائه في أمريكا

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لا زالت عمليات البحث مستمرة جراء اختفاء المواطن السعودي عبدالله العنزي البالغ 30 عامًا، وذلك بعد اختفائه في أمريكا عقب دقائق من خروجه إلى الشارع.
وكانت شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، قد قالت إنه تم الإبلاغ عن فقدان مواطن سعودي يبلغ 30 عامًا، وذلك بعد أن اختفى يوم 27 يناير.
وبحسب ما ورد، خرج الشاب عبدالله العنزي مساء أمس مع أصدقائه، وذهب معهم إلى شارع شهير يُسمى East Ninth، ووفقًا لأقوالهم، فقد ابتعد الشاب عنهم لمدة دقائق، لكنهم استشعروا غيابه.
وتابعوا أنهم قاموا بالبحث عنه ولم يتمكنوا من تحديد مكانه، مضيفين أن الخطورة من وجهة نظرهم أنه لا يتحدث الإنجليزية، وكان فقط في زيارة لأصدقائه.
وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن الشاب شوهد آخر مرة وهو يرتدي سترة سوداء وبنطال بيج، مطالبة أي شخص لديه معلومات أن يبلغها.