Icon

الاتحاد يستهدف رقمًا مميزًا بدوري روشن Icon الكشف عن حكام لقاء الفيصلي والأهلي Icon تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر Icon هيئة السوق المالية تعلن وظائف بعدة تخصصات Icon تشافي: جاهزون لمواجهة الريال ونسعى لتحقيق اللقب Icon الإطاحة بـ 16 متورطاً في جرائم مخلة بالأمانة وموجبة للتوقيف Icon 349 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو  Icon الرائد يتألق ضد الفيحاء في بريدة Icon أنشيلوتي: رونالدو متحمس لبدء تجربته مع النصر Icon الحالة الممطرة العاشرة في يومها الثالث.. أمطار وبرد بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وصلت للبعض عن طريق الرسائل النصية

استياء من تأخير وصول رسائل نتائج الرخصة المهنية

2023-01-14 الساعة 2:49
استياء من تأخير وصول رسائل نتائج الرخصة المهنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبر عدد من المعلمين والمعلمات عن استيائهم بسبب تأخير إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية التربوي، من خلال الرسائل النصية اليوم السب، معتبرين أن التأخير غير مبرر حيث يفترض أن يتم الإرسال للجميع بوقت واحد.

واعتبر آخرون أن توقيت إعلانها سيء لتزامنه مع الإجازة المطولة فضلاً عن قرب موعد اختبار التخصص.

قد يهمّك أيضاً
Img

مرسيدس تنوي وقف العلامة التجارية إي كيو

Img

إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين

وبدأ مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، إرسال رسائل نتائج الرخصة المهنية التربوي العام على الجوال للمعلمين والمعلمات.

وتفاعل المغردون عبر وسم “نتائج الرخصة المهنية”، وعلقت منى بقولها “ما وصلت للآن”، وقال فواز السمير “نتائج الرخصة المهنية ما وصلت حتى الآن”.

النتائج لم تصل لبعض المعلمين

بينما تساءل آخر معبراً عن استيائه من تأخر إعلان النتائج “متى تطلع النتائج؟!”.

بينما علقت صاحبة حساب رنوش بقولها “حتى الآن لم يصل أي شيء ما السبب؟!”.

بينما عبرت نور عن قلقها بسبب تأخير إرسال النتائج بقولها “هل لتأخر إعلان النتائج علاقة بالاجتياز أم لا؟”.

بينما طمأن عبدالله محمد الجدعاني الجميع بقوله “عن قريب توصل النتائج بإذن الله.. وصلت للكثيرين”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي “العام” دون اختبار التخصص، الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.

3 طرق لإعلان النتائج

ويتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية عبر الخطوات الآتية:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط إصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

شروط الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الاختبارات المعتمدة

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

أما عن الاختبار التربوي العام، فهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

– المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

– المجال الثاني: المعرفة المهنية

– المجال الثالث: الممارسة المهنية

يُشار إلى أن اختبار “التخصص” للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية سوف يكون نهاية الشهر الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار