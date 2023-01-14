استياء من تأخير وصول رسائل نتائج الرخصة المهنية

عبر عدد من المعلمين والمعلمات عن استيائهم بسبب تأخير إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية التربوي، من خلال الرسائل النصية اليوم السب، معتبرين أن التأخير غير مبرر حيث يفترض أن يتم الإرسال للجميع بوقت واحد.

واعتبر آخرون أن توقيت إعلانها سيء لتزامنه مع الإجازة المطولة فضلاً عن قرب موعد اختبار التخصص.

وبدأ مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، إرسال رسائل نتائج الرخصة المهنية التربوي العام على الجوال للمعلمين والمعلمات.

وتفاعل المغردون عبر وسم “نتائج الرخصة المهنية”، وعلقت منى بقولها “ما وصلت للآن”، وقال فواز السمير “نتائج الرخصة المهنية ما وصلت حتى الآن”.

النتائج لم تصل لبعض المعلمين

بينما تساءل آخر معبراً عن استيائه من تأخر إعلان النتائج “متى تطلع النتائج؟!”.

بينما علقت صاحبة حساب رنوش بقولها “حتى الآن لم يصل أي شيء ما السبب؟!”.

بينما عبرت نور عن قلقها بسبب تأخير إرسال النتائج بقولها “هل لتأخر إعلان النتائج علاقة بالاجتياز أم لا؟”.

بينما طمأن عبدالله محمد الجدعاني الجميع بقوله “عن قريب توصل النتائج بإذن الله.. وصلت للكثيرين”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي “العام” دون اختبار التخصص، الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.

3 طرق لإعلان النتائج

ويتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية عبر الخطوات الآتية:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط إصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

شروط الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الاختبارات المعتمدة

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

أما عن الاختبار التربوي العام، فهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

– المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

– المجال الثاني: المعرفة المهنية

– المجال الثالث: الممارسة المهنية

يُشار إلى أن اختبار “التخصص” للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية سوف يكون نهاية الشهر الجاري.