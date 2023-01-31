اشتباكات عنيفة بين مجموعات ليبية مسلحة بمطار طرابلس

دارت اشتباكات عنيفة بين مجموعات ليبية مسلحة بمحيط مطار طرابلس، وفقًا لما نقلته العربية عن وسائل إعلام ليبية.

مواجهات

وفي وقت سابق أمس، اندلعت مواجهات في محيط مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة الليبية، بعد هدنة قصيرة بين ميليشيات تحاول بسط سيطرتها على هذا المرفق المهم، الذي ظل معطلًا لسنوات طويلة.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، سُمع بوضوح دوي طلقات الأسلحة المتوسطة، في منطقة الرملة القريبة من مطار طرابلس، الذي استقبل في وقت متزامن آليات حفر خاصة بشركة كلفت بأعمال صيانة، حسب ما كشفته مصادر “سكاي نيوز عربية”.