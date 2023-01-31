ناقة تستقبل صاحبها بالعناق بعد أن أبعده المرض عنها اشتباكات عنيفة بين مجموعات ليبية مسلحة بمطار طرابلس خالد الرفاعي: الوسط الفني جاحد وبعض الفنانين قالوا لي ما عاد نبغاك إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا القويز: رؤية 2030 تنقل السعودية لأول مرة إلى بلد مستورد للأموال تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم موجز “المواطن”.. إليك أبرز 10 أحداث في السعودية ليوم الاثنين 30 يناير الصين تمتلك 1500 رأس نووية بحلول عام 2035 الدراسة عن بعد اليوم في جامعة طيبة بفرعي ينبع وبدر اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب
دارت اشتباكات عنيفة بين مجموعات ليبية مسلحة بمحيط مطار طرابلس، وفقًا لما نقلته العربية عن وسائل إعلام ليبية.
وفي وقت سابق أمس، اندلعت مواجهات في محيط مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة الليبية، بعد هدنة قصيرة بين ميليشيات تحاول بسط سيطرتها على هذا المرفق المهم، الذي ظل معطلًا لسنوات طويلة.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، سُمع بوضوح دوي طلقات الأسلحة المتوسطة، في منطقة الرملة القريبة من مطار طرابلس، الذي استقبل في وقت متزامن آليات حفر خاصة بشركة كلفت بأعمال صيانة، حسب ما كشفته مصادر “سكاي نيوز عربية”.