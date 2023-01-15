اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج

اشتراطات إنشائية وميكانيكية وكهربائية فرضتها لائحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وحددت المسافات بين المحطات وبينها وبين التقاطعات، مع إلزامها بالإحاطة بسياج وتنفيذ مصائد للحيوانات وربطها بالسياج.

وطرحت منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، اشتراطات المحطات لاستطلاع آراء العموم بهدف رفع مستوى الخدمة، والاحتياجات النظامية والقيود الفنية، بما يلبي الاحتياجات والطموحات لمستخدمي محطات الوقود ومراكز الخدمة.

4 فئات

وصنفت الاشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، إلى 4 فئات، الواقعة خارج حدود النطاق العمراني وداخله التي تقدم بعض الخدمات الأساسية والاختيارية، والمدمجة التي تحتوي على خزان الوقود مع المضخة والمعدات اللازمة محاطةً بهيكل معدني وأخيرا المتحركة وهي خزان ومضخة وقود محمولة.

مواقع المحطات

حددت الاشتراطات مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة خارج حدود النطاق العمراني بألا تقل المسـافة بين المحطة والتي تليها في نفس الاتجاه عن 20 كم، ولا تزيد على 60 كم، وعدم سفلتة منطقة حرم الطريق بين مدخل المحطة ومخرجها، وإحاطتها برصيف يمنع من دخول الشاحنات والسيارات.

المدخل والمخرج

وشددت على ألا يكون للمحطة أكثر من مدخل ومخرج واحد على الطريق، بالإضافة إلى إضاءة مداخلها، وإحاطتها بسياج مع ربطه بالسياج القائم بالطريق، وتنفيذ مصائد للحيوانات وربطها بالسياج.

وتضمنت ألا تقل المسافة بين مدخل المحطة أو مخرجها والتقاطعات عن 700م، وربطها على الطرق السريعة بطريق خدمة لا يقل طوله عن 1 كم، على أن يكون طول حارتي التباطؤ والتسارع قبل طريق الخدمة وبعده حسب اشتراطات وزارة النقل.

الاشتراطات الإنشائية

تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي ومراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصر للحريق الواردة في كود البناء العام، وتنفيذ المحطات طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة من الأمانة/ البلدية.

تصميم قواعد الماكينات والمعدات لتكون مقاومة لتحمل أوزان المعدات المثبتة عليها، وتوفير عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب المواصفات وحماية أسقف خزانات الوقود الأرضية وملحقاتها.

ألا يقل سمك الحوائط الفاصلة بين محلات الصيانة والميكانيكا والكهرباء عن 20 سم، وحماية الأعمدة والعناصر الإنشائية الرأسية من خطر اصطدام السيارات، وذلك بتركيب مصدات أو أرصفة ذات ارتفاع وارتداد يضمن سلامة العناصر الإنشائية.

الاشتراطات الكهربائية

وألزمت الاشتراطات الكهربائية محطات الوقود ومراكز الخدمة، بتمديدات كهربائية وفق متطلبات الكود الكهربائي السعودي، والالتزام داخل المنطقة الخطرة بالاشتراطات وأن تكون المعدات الكهربائية، ووحدات الإنارة، والمفاتيح، والمقابس، وعلب التوصيل من النوع المضاد للانفجار، وتكون أجهزة التحكم والحماية من المفاتيح، والقواطع، والمنصهرات، وأجهزة التحكم في المحركات، وغيرها، داخل حاويات مضادة للانفجار.

الاشتراطات الميكانيكية

وألزمت الاشتراطات الميكانيكية محطات الوقود بتصميم الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية وتنفيذها بإشراف استشاري مؤهل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتصميم كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة وتنفيذها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.

الإضاءة والتهوية

كما ألزمت المحطات بتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية في جميع الفراغات، ولا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ المراد إضاءته.