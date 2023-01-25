اشتعال احتجاجات الدولار في بغداد

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اشتعلت مظاهرات عراقية، اليوم الأربعاء، أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.
#العربية ترصد مظاهرات الاحتجاجات المناهضة لارتفاع سعر صرف الدولار في #بغداد #العراق pic.twitter.com/RcSjpLxI60قد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) January 25, 2023
ووصفت وسائل الإعلام التظاهرات بأنها حاشدة، وأشارت إلى أنها انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة. كما ذكرت أن المئات من محافظات الوسط والجنوب وصلوا إلى العاصمة العراقية للمشاركة في الاحتجاجات.
فيما طالب المحتجون الجهات الحكومية بالتدخل العاجل للحد من هذا الارتفاع في أسعار الدولار الذي أثر بدوره على أسعار الخدمات والسلع.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أثار الجدل بإعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، بسبب الإخفاقات المالية، التي حدثت بعهده في الفترة السابقة.
وكان العلاق قد شغل المنصب لنحو ست سنوات، بين عامي 2014 و2020. وعقب تعيينه تعهد العلاق بسقف زمني لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي.
أتى قرار السوداني بإعادة تكليف العلاق استباقًا لتظاهرات دعا إليها ناشطون عراقيون، أمام البنك المركزي العراقي، للتنديد بأزمة تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، والتي بلغت ذروتها عند 1660 ديناراً للدولار، وهو رقم لم يسبق تسجيله في العراق منذ نحو 19 عاماً.