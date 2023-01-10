اصطدام كبير بسبب تعطل سيارة تسلا ذاتية القيادة بنفق مزدحم

وقع حادث مروري كبير في الولايات المتحدة، تسببت به سيارة تسلا ذاتية القيادة قبل أسبوعين، وفقًا لما نشرته السلطات.

تفاصيل الحادث

وتعطلت سيارة كهربائية من نوع تسلا بشكل غير متوقع، داخل نفق باي المزدحم، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية؛ مما أدى إلى تكدس 8 سيارات الشهر الماضي.

وأدى الحادث لإصابة 9 أشخاص، وفقًا لتقرير دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا.

وانتشر الثلاثاء فيديو كاميرا المراقبة داخل النفق، والذي أظهر سيارة تسلا وهي تغير حارتها وتتباطأ حتى تتوقف، وسط الشارع المزدحم.

بعدها اضطر عدد من السائقين للتوقف خلفها بسرعة، لكن البعض الآخر خلفهم لم يستطع التوقف، فوقع حادث الاصطدام الكبير.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في تقريرها: إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت “القيادة الذاتية الكاملة” نشطة وقت وقوع الحادث.