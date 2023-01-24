اعتداء الممارس الصحي على المريض قد تصل لفصله

6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني المملكة بإنجازاتها لم تعد تعطي أولئك فرصة لالتقاط أنفاسهم تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد
قال المحامي ناصر بن طريد، إن اعتداء الممارس الصحي على المريض يعطي النيابة العامة حق طلب تشديد العقوبة بناءً على ما تراه مناسبًا للحالة.
فيديو | المحامي ناصر بن طريد: نظام مزاولة المهن الصحية ينص على احترام الممارس الصحي حق الإنسان أثناء عمله، كما أن تعديه على المريض يعطي النيابة العامة حق طلب تشديد العقوبة بناء على ما تراه مناسبا للحالة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/WwSYiZlfQWقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023
وأضاف ابن طريد في مداخلة مع برنامج “النشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن نظام مزاولة المهن الصحية ينص على احترام حق الإنسان، ومراعاة كرامته، من أجل الحفاظ على المجتمع.
وأشار ابن طريد إلى أن اعتداء الممارس الصحي على مريض يتضمن شقًا متعلقًا بالنيابة العامة من حيث صفتها واختصاصها وصلاحياتها، فضلًا عن شق يتضمن الحق الخاص لذوي المريض.
وأردف ابن طريد، أن ذلك الفعل يتضمن عقوبة تبعية ترتبط بجهة العمل وتكون حسب الجريمة، وقد تصل تلك العقوبة إلى فصل الممارس الصحي من عمله.