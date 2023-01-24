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عقوبة جهة العمل بحسب الجريمة

اعتداء الممارس الصحي على المريض قد تصل لفصله

2023-01-24 الساعة 9:23
اعتداء الممارس الصحي على المريض قد تصل لفصله
المواطن - فريق التحرير

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قال المحامي ناصر بن طريد، إن اعتداء الممارس الصحي على المريض يعطي النيابة العامة حق طلب تشديد العقوبة بناءً على ما تراه مناسبًا للحالة.

 مزاولة المهن الصحية

وأضاف ابن طريد في مداخلة مع برنامج “النشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن نظام مزاولة المهن الصحية ينص على احترام حق الإنسان، ومراعاة كرامته، من أجل الحفاظ على المجتمع.

اعتداءات الممارس

وأشار ابن طريد إلى أن اعتداء الممارس الصحي على مريض يتضمن شقًا متعلقًا بالنيابة العامة من حيث صفتها واختصاصها وصلاحياتها، فضلًا عن شق يتضمن الحق الخاص لذوي المريض.

عقوبة جهة العمل

وأردف ابن طريد، أن ذلك الفعل يتضمن عقوبة تبعية ترتبط بجهة العمل وتكون حسب الجريمة، وقد تصل تلك العقوبة إلى فصل الممارس الصحي من عمله.

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