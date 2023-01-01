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إغلاق 6824 قناة مستخدمة لبث دعاية متطرفة

اعتدال وتليجرام يزيلان 15 مليون محتوى متطرف في 2022

2023-01-01 الساعة 2:15
اعتدال وتليجرام يزيلان 15 مليون محتوى متطرف في 2022
المواطن - فريق التحرير

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استمرارًا للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون المشترك مع منصة (تليجرام) خلال عام 2022م من إزالة 15.021.951 محتوى متطرفاً، وإغلاق 6.824 قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة (تليجرام).

فريق عمل مشترك

ونجح فريق العمل المشترك ما بين (اعتدال) و(تليجرام) خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022م (سبتمبر حتى ديسمبر)، من رصد وإزالة 8.494.035 محتوى متطرفاً يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة – داعش – هيئة تحرير الشام)، قامت ببثها عبر 3.616 قناة، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم داعش الإرهابي بـ 4.172.215 محتوى متطرفاً استخدم في بثها 2.654 قناة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ 3.696.483 محتوى متطرفاً تم بثه من خلال 703 قنوات، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي بـ625.337 محتوى متطرفاً قام التنظيم باستخدام 259 قناة لنشره.

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إزالة محتوى التطرف

وبذلك يصل عدد المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة والمغلقة خلال عام 2022م ومنذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى نهاية ديسمبر 2022م إلى 15.021.951 محتوى متطرفاً، و6.824 قناة متطرفة، توزعت على ثلاثة تنظيمات إرهابية، حيث تمت إزالة 7.645.650 محتوى متطرفاً وإغلاق 1.676 قناة متطرفة تعود لهيئة تحرير الشام، وتم إزالة 5.458.027 محتوى متطرفاً وإغلاق 4.359 قناة متطرفة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تم إزالة 1.918.274 محتوى متطرفاً و789 قناة متطرفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويواصل (اعتدال) و (تليجرام) جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.

 

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