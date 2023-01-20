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تم إيقافهما وتحويلهما إلى النيابة العامة

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا في قبضة الأمن

2023-01-20 الساعة 12:42
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة حائل على شخصين لاعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمدًا.

التفاصيل

وقال حساب الأمن العام على موقع تويتر: إن شرطة منطقة حائل قبضت على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدًا لخلاف سابق بينهم.

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ولفتت قوات الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على من وثق ونشر المحتوى.

 

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