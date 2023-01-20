اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا في قبضة الأمن

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قبضت شرطة منطقة حائل على شخصين لاعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمدًا.
وقال حساب الأمن العام على موقع تويتر: إن شرطة منطقة حائل قبضت على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدًا لخلاف سابق بينهم.
ولفتت قوات الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على من وثق ونشر المحتوى.