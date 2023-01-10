اعتقال ألف شخص في أحداث الكونجرس البرازيلي

اعتقلت السلطات البرازيلية ألف شخص بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق المهزوم في الانتخابات، جايير بولسونارو، مقرات للدولة في العاصمة برازيليا.

فشل الانقلاب

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه مع اعتقال أكثر من ألف شخص، لم تنته المرحلة الأولى من التمرد الموعود المؤيد لبولسونارو بانقلاب عسكري، بل بتذمر.

وأضافت: بالنسبة للأطراف الراديكالية للحركة، كانت النتيجة بمثابة نهاية مخيبة للآمال لما كان وقتاً حزيناً.

حكومة لولا

وأوضحت أن لولا بدأ على نحو ثابت في تنظيم حكومة جديدة. وبتكلفة، أبرم تحالفاً مع سياسيي الوسط ويمين الوسط في تكتل سنتراو، أو الوسط الكبير، في محاولة لتأمين دعم برلماني.

وفي نهاية أسبوعه الأول في منصبه، تصرف الرئيس بسرعة لتأمين العاصمة البرازيلية، والسيطرة على الشرطة من حكومة ولاية برازيليا.

ولم تفعل الشرطة التي كلفتها السلطة المحلية في البداية بحماية المنشآت الحكومية شيئاً يذكر لردع المهاجمين. وفي غضون ساعات، تم تعليق عمل كل من الحاكم وسكرتير الأمن، وهو سياسي شغل منصب وزير في عهد بولسونارو.

تهديدات أخرى

ومن المحتمل أن تتمتع الحملة اليمينية المتطرفة بدفعة ثانية هذا الأسبوع، إذا نفذ سائقو الشاحنات المؤيدون لبولسونارو تهديداتهم بإغلاق الطرق وتطويق مصافي النفط، ما قد يؤدي إلى قطع إمدادات الوقود عن المدن البرازيلية.

وعلى الرغم من كل الأضرار الناجمة عن تحطيم نوافذ زجاجية، وأعمال فنية حداثية، وأثاث ومعدات إلكترونية فإن هذه الهجمات بالكاد تصل إلى المرحلة الأولى من الانتفاضة، وبسبب هذه الأحداث ربما تعززت قوة لولا في الأمد القريب، بحسب صحيفة الجارديان.