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اعتقال برازيلي بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس

2023-01-02 الساعة 12:16
اعتقال برازيلي بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت الشرطة البرازيلية رجلًا بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول الدخول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا، وفقًا لوكالة رويترز.

التفاصيل

وأضافت الوكالة: صرح آلان كامبوس من الشرطة العسكرية في برازيليا، أن الشرطة البرازيلية احتجزت رجلًا بحوزته عبوة ناسفة وسكين حاول دخول الساحة التي تتم فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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وتشرف على تنظيم الاحتفالات السيدة البرازيلية الأولى، روزانجيلا دا سيلفا، التي أعلنت عن حفلات لفنانين مشهورين في البرازيل.

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