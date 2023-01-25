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استهدف سفارتي أمريكا وأوكرانيا أيضًا

اعتقال رجل في إسبانيا بتهمة إرسال رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء

2023-01-25 الساعة 4:53
اعتقال رجل في إسبانيا بتهمة إرسال رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اعتقلت الشرطة في إسبانيا، رجلاً يبلغ 74 عامًا، على صلة بسلسلة رسائل مفخخة وعبوات ناسفة تم إرسالها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسباني، وأيضًا سفارتي أوكرانيا وأمريكا.

اعتقال رجل في إسبانيا بتهمة إرسال رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء

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أهداف الرسائل المفخخة

وكانت إسبانيا قد عززت إجراءات الأمن في المباني الحكومية والسفارات في ديسمبر بعد إرسال ستة أجهزة إلى أهداف من بينها أيضًا وزير الدفاع وقاعدة جوية بالقرب من مدريد وشركة أسلحة تصنع قاذفات صواريخ C90 التي تم التبرع بها لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسبانية، بوليسيا ناسيونال، اليوم الأربعاء إن رجلاً يبلغ 74 عامًا تم القبض عليه في مدينة ميراندا ديل إيبرو بشمال إسبانيا بتهمة الخطابات المفخخة.

وتحقق أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، أودينسيا ناسيونال، في القضية، ويفحص الخبراء المظاريف لمقارنة الحمض النووي ومقارنة خط اليد.

سلسلة الرسائل المفخخة المتتالية

انفجرت الرسالة المفخخة لسفارة أوكرانيا عندما فتحها موظف في 30 نوفمبر، مما تسبب في إصابات طفيفة في يدي العامل ودفع أوكرانيا لتحذير دبلوماسييها لتعزيز احتياطاتهم الأمنية.

وتم اكتشاف الثانية بعد ساعات في شركة أسلحة تُسمى Instalaza تصنع قاذفات صواريخ C90، وتم تعطيلها من قبل ضباط فرقة المتفجرات.

اعتقال رجل في إسبانيا بتهمة إرسال رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء

وفي 1 ديسمبر، تم استدعاء الشرطة إلى مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بعد أن اكتشفت الأنظمة الأمنية طردًا مشبوهًا.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تبين أنه تم اعتراض رسالة تحتوي على مواد نارية وموجهة إلى رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، مقر إقامته الرسمي، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

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