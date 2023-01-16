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يأخذ لقاحات مرض الكوليرا من المستشفيات

اعتقال صاحب متجر توابيت لجأ لحيلة شيطانية لزيادة الموتى بمالاوي

2023-01-16 الساعة 1:15
اعتقال صاحب متجر توابيت لجأ لحيلة شيطانية لزيادة الموتى بمالاوي
المواطن - فريق التحرير

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لجأ صاحب متجر توابيت الموتى، في دولة مالاوي، لحيلة شيطانية لزيادة أعداد الموتى حتى يحقق مبيعات طائلة.

التفاصيل

واكتشفت ممرضة بأحد المستشفيات، بالصدفة أن شخصًا يدّعي أنه موظف من وزارة الصحة يدخل المستشفى ويأخذ لقاحات مرض الكوليرا المتفشي في البلاد ولا يعيدها.

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واندهشت الممرضة التي أبلغت الشرطة فألقوا القبض عليه وضربوه حتى اعترف أنه مالك متجر توابيت ويريد أن يزيد عدد الموتى حتى تزدهر تجارته.

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