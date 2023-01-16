وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان المطور ليفاندوفسكي بعد خسارة الريال ضد برشلونة : نحن نسيطر مقيمون أجانب: الجميع يخرج بأمان وأريحية في الرياض بالمساء أو منتصف الليل تويتر يضيف علامة التبويب For You لنسخة الويب لقطات من تتويج برشلونة بـ كأس السوبر الإسباني فنانة مصرية تشعل السوشيال ميديا بتصريح عن السينما والمدارس زوج هندي يحقق أمنية غريبة لزوجته بعد وفاتها بكورونا اعتقال صاحب متجر توابيت لجأ لحيلة شيطانية لزيادة الموتى بمالاوي أول قرار من دياز بعد صعود الهلال لوصافة دوري روشن
لجأ صاحب متجر توابيت الموتى، في دولة مالاوي، لحيلة شيطانية لزيادة أعداد الموتى حتى يحقق مبيعات طائلة.
واكتشفت ممرضة بأحد المستشفيات، بالصدفة أن شخصًا يدّعي أنه موظف من وزارة الصحة يدخل المستشفى ويأخذ لقاحات مرض الكوليرا المتفشي في البلاد ولا يعيدها.
واندهشت الممرضة التي أبلغت الشرطة فألقوا القبض عليه وضربوه حتى اعترف أنه مالك متجر توابيت ويريد أن يزيد عدد الموتى حتى تزدهر تجارته.