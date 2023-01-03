اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية

تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا تعليم حفر الباطن: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في القريات والقويعية هوية اللاعب الذي يُقدم كريستيانو رونالدو للجماهير مارسيلو غروهي باق في الاتحاد حتى 2024 نانسي بيلوسي تسلم مطرقة مجلس النواب الأمريكي للجمهوريين تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى
أوقفت الشرطة الكندية شاباً من أوتاوا بتهمة توجيه “تهديدات مرتبطة بالإرهاب” للبرلمان الكندي وسفارتي الولايات المتحدة والصين، حسبما أعلنت الشرطة الفيدرالية، الثلاثاء.
وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الكندية الملكية الخيالة، في بيان، أن المشتبه به نشر العديد من التهديدات على تويتر.
وأردفت أن التهديدات طالت بارليامنت هيل (مقر البرلمان) ووزارة الدفاع وسفارة الصين وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في أوتاوا.
ووجهت لدانيال هاود (19عاماً) اتهامات من بينها التلفظ بتهديدات للتسبب بالموت أو الأذى الجسدي و”إحراق وتدمير أو إلحاق أضرار” بممتلكات.
وأطلق سراحه بشروط ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 18 يناير.