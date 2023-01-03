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نشر العديد من التهديدات على تويتر

اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية

2023-01-03 الساعة 10:56
اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت الشرطة الكندية شاباً من أوتاوا بتهمة توجيه “تهديدات مرتبطة بالإرهاب” للبرلمان الكندي وسفارتي الولايات المتحدة والصين، حسبما أعلنت الشرطة الفيدرالية، الثلاثاء.

التفاصيل

وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الكندية الملكية الخيالة، في بيان، أن المشتبه به نشر العديد من التهديدات على تويتر.

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وأردفت أن التهديدات طالت بارليامنت هيل (مقر البرلمان) ووزارة الدفاع وسفارة الصين وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في أوتاوا.

ووجهت لدانيال هاود (19عاماً) اتهامات من بينها التلفظ بتهديدات للتسبب بالموت أو الأذى الجسدي و”إحراق وتدمير أو إلحاق أضرار” بممتلكات.

وأطلق سراحه بشروط ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 18 يناير.

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