اعتقال لص منحوس سرق سيارة شرطة وانقلب بها

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن لصًا سرق سيارة شرطة وحاول الهرب بها، في واقعة طريفة وغريبة، لكن لسوء حظه انقلبت به عندما كان على وشك الاصطدام بقطار شحن، لتدركه الشرطة في النهاية.

التفاصيل

وفي يالتفاصيل، سرق ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاماً، إحدى سيارات الشرطة الأمريكية، التي سارعت إلى مطاردته بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، وأثناء عملية المطاردة التي تضمنت عدة سيارات شرطة ومروحية شرطية، فَقَدَ باركر السيطرة على السيارة وانقلب بها فوق شريط السكك الحديدية.

ووفقًا لما نقلته FOX 5 Atlanta عن العريف جون شاف، فعندما انقلبت السيارة كان أحد قطارات الشحن قادماً، فأسرعت الشرطة التي كانت تتعقبه إلى إنقاذه.

ونشرت شرطة أتلانتا لقطات جوية وأخرى مُلتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، بينما كانوا يسارعون لإنقاذه عن طريق سحبه من السيارة لإخراجه منها.