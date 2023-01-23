اعتقال مسؤول أمريكي سابق على علاقة برجل أعمال روسي

اعتقلت السلطات الأمريكية مسؤولاً كبيرًا سابقًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك بسبب علاقاته برجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا.

التفاصيل

وتم القبض على تشارلز ماكجونيجال، العميل الخاص السابق، والذي كان مسؤولاً عن مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، بسبب علاقاته بأوليغ ديريباسكا، الملياردير الروسي والذي وجهت إليه الولايات المتحدة في وقت سابق تهم انتهاك العقوبات المفروضة ضده، وفقًا لشبكة abc news الأمريكية.

وتم اعتقال ماكجونيجال بعد ظهر السبت فور وصوله إلى مطار جون كنيدي قادمًا من سريلانكا.

من المعروف أن ماكجونيجال قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018.

ووجهت الحكومة الأمريكية في سبتمبر الماضي تهمًا لقطب المعادن، أوليغ ديريباسكا وشركائه، بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن ضده.