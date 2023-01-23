Icon

جولة بمعرض الرياض للفضاء بعدسة “المواطن”: رحلة علمية بطرق ترفيهية Icon الزائر الأبيض يبسط رداءه على دول خليجية ليل الإثنين Icon توقعات بـ استمرار التقلبات الجوية حتى الخميس Icon السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41 ألف حاج من الجزائر Icon وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء Icon محاكاة لحركة الحشود بين منى والجمرات في ملتقى أبحاث الحج الـ 22 Icon اعتقال مسؤول أمريكي سابق على علاقة برجل أعمال روسي Icon مشروع الطريق السياحي بمكة المكرمة يحسِّن جودة الحياة ويجذب الاستثمار Icon حسناء أمريكية صاحبة أطول لسان بالعالم Icon سلمان الفرج يعود لتدريبات الهلال الجماعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مسؤول عن مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي

اعتقال مسؤول أمريكي سابق على علاقة برجل أعمال روسي

2023-01-23 الساعة 10:10
اعتقال مسؤول أمريكي سابق على علاقة برجل أعمال روسي
المواطن - فريق التحرير

اعتقلت السلطات الأمريكية مسؤولاً كبيرًا سابقًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك بسبب علاقاته برجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا.

التفاصيل

وتم القبض على تشارلز ماكجونيجال، العميل الخاص السابق، والذي كان مسؤولاً عن مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، بسبب علاقاته بأوليغ ديريباسكا، الملياردير الروسي والذي وجهت إليه الولايات المتحدة في وقت سابق تهم انتهاك العقوبات المفروضة ضده، وفقًا لشبكة abc news الأمريكية.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

Img

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وتم اعتقال ماكجونيجال بعد ظهر السبت فور وصوله إلى مطار جون كنيدي قادمًا من سريلانكا.

من المعروف أن ماكجونيجال قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018.

ووجهت الحكومة الأمريكية في سبتمبر الماضي تهمًا لقطب المعادن، أوليغ ديريباسكا وشركائه، بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن ضده.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم