اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة كافة أندية دوري روشن للمحترفين في دوري الرديف اعتبارًا من الموسم المقبل 2023-2024.

وجاء قرار اتحاد القدم، بناءً على الدراسة الفنية التي رفعها المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت للدوري الرديف في نسخته الأولى للموسم الحالي 2022-2023 والذي يشهد مشاركة 7 أندية من دوري روشن للمحترفين، على أن يتم التنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية على الآلية التي سيتم اعتمادها لإقامة الدوري.

ولفت الاتحاد السعودي إلى أن القرار يأتي مرتبطًا بالسماح للأندية المشاركة في دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل بتسجيل 8 لاعبين غير محليين في الفريق، الأمر الذي سيتيح لبقية عناصر الفريق غير الأساسيين المشاركة في دوري الرديف وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم.

7 أندية بالنسخة الحالية

وفي الموسم الحالي، يقام دوري الرديف التنشيطي بنظام الدوري الكامل “ذهاب وإياب”، بحيث تكون مبارياته متماشية مع مباريات دوري روشن للمحترفين بمجموع 42 مباراة في الموسم، مع السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعباً في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات، تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلاً في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.

وتشارك 7 أندية في النسخة الحالية من مباريات دوري المحترفين السعودي وهي الشباب والاتفاق وأبها والفتح والفيحاء والطائي والوحدة.

وستحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعمٍ مالي قدره مليونا ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2.825.000 ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعباً.