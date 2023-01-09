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اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62

2023-01-09 الساعة 7:32
اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62
المواطن - سعد البحيري

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يستعد ملايين المستفيدين من حساب المواطن لاستقبال مبالغ الدعم المقررة لهم في الدفعة 62 التي سيتم إيداعها خلال الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء العاشر من يناير 2023.

مؤهل وحالة الدفعة صفر

وطمأنت خدمة المستفيدين في حساب المواطن عبر تويتر العديد من المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية ” مؤهل” لكن حالة الدفعة لا يوجد مؤكدة أنه سيتم صرف الدعم حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.

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وأجابت خدمة المستفيدين على استفسار حول سبب الدفعة لا يوجد بالقول إنه: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر يناير، وفي حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 18/12/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 يناير”.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في الدفعة 62 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

حاسبة حساب المواطن

وتتيح حاسبة الدعم التقديرية معرفة مبلغ الدعم المستحق للمستفيدين من خلال إدخال بيانات رب الأسرة والتابعين خاصة الفئات العمرية وقيمة الدخل الإجمالي للأسرة ويتم صرف الدعم في حال عدم تجاوز الدخل الحد المانع من الحصول على الدعم.

يذكر أنه يتاح بعد كل دورة دفع التقدم باعتراض على عدم الأهلية خلال مدة 90 يومًا من الدفعة على أن يبدأ تقديم الاعتراض في اليوم الخامس من الدعم وفي حال قبول الاعتراض يتم تعويض المستفيد بأثر رجعي عن الدفعات السابقة بحد أقصى 5 دفعات

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