اغتيال ضابط بالحرس الثوري الإيراني بـ 4 رصاصات أمام منزله

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كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني، إثر تعرضه لهجوم بالرصاص على يد مسلحين أمام منزله بالعاصمة طهران، أمس الثلاثاء.
وأضافت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية أن ضابطًا في الحرس الثوري، يدعى قاسم فتح اللهي، قُتل إثر عملية إرهابية في العاصمة طهران، بعد إصابته بأربع رصاصات على يد مسلحين أمام منزله.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد. قتل موظف بالحرس الثوري، في 28 نوفمبر، بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد.
وفي منتصف الشهر ذاته، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.