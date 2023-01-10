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الفريق يُعاني منذ هبوطه لدوري يلو

اقتراح رئيس ضمك السابق لإنقاذ الأهلي

2023-01-10 الساعة 7:06
اقتراح رئيس ضمك السابق لإنقاذ الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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تقدم صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق، باقتراح وذلك من أجل إنقاذ النادي الأهلي الناشط حاليًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وقال أبو نخاع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : ” أقترح على وزارة الرياضة، ممثلة بشؤون الأندية، جمع كبار الراقي على طاولة واحدة للسماع منهم ووضع الحلول العاجلة والمستقبلية وعلى الجميع تحمل المسؤولية، رجالات الراقي كُثر ولكن قلوبهم شتى، الراقي يستحق من الجميع العمل على قلب رجل واحد لإعادته”.

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ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ12

الأهلي سادس دوري يلو

ويلعب الراقي حاليًا ضد فريق القادسية ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة دوري يلو، حيث انتهى الشوط الأول بتفوق القادسية بهدف دون رد.

ويتواجد الراقي حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 24 نقطة، قبل مواجهة نادي القادسية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وفي سياق آخر، نفى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي، تعاقد الفريق الجداوي مع الجنوب إفريقي تمبينكوسي لورش لاعب وسط نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي خلال فترة انتقالات يناير الحالية.

وغرد موسيماني قائلًا السبت الماضي: ” إذا كان الراقي يريد ضم تمبينكوسي لورش، أنا ورئيس النادي سنكون أول الناس معرفة بالأمر، وحتى الآن لا يوجد شيء رسمي ولا أحد يعرف، إلا في حال أعلن أورلاندو بايرتس، تلك الأخبار غير صحيحة، وأنا لا أدري أي شيء حول هذه الصفقة”.

ويلعب تمبينكوسي لورش صاحب الـ29 عامًا مع نادي أورلاندو بايرتس منذ عام 2015.

يذكر أن موسيماني كان تولى تدريب الأهلي بعد إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، حيث تمت إقالة الأخير بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي بسبب الغضب الكبير من قبل جماهير الراقي بعد الهبوط لدوري يلو في نهاية الموسم الماضي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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