اقتصاد الصين يسجل أسوأ نمو منذ 50 عاماً

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً حاداً خلال الربع الرابع من العام الماضي، بسبب القيود الصارمة المفروضة من قبل الحكومة الصينية أعقاب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسجل معدل النمو أقل مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن، ما يزيد الضغوط على السلطات الصينية للمزيد من التحفيز الاقتصادي.

الناتج المحلي

ووفقاً لبيانات صادرة عن المكتب القومي للإحصاء، يوم الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 3.9 في المئة في الربع الثالث، بينما حقق نمواً بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني، وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً صفرياً خلال الربع الرابع، على أساس ربع سنوي، مقابل 3.9 في المئة في الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول.

كانت التوقعات السوقية تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 1.8% خلال الربع الأخير من 2022.