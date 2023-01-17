اكتشاف إنزيم يمنع الإصابة بعمى السكري

كشفت دراسة من جامعة ألاباما الأمريكية أن إنزيم ACE2 في القناة الهضمية يمنع الإصابة بعمى السكري.

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ويدخل هذا الإنزيم مع خلايا نظام الرينين أنجيوتنسين، وهو نظام من الهرمونات والإنزيمات التي تنظم ضغط الدم والتغيرات الأيضية الأخرى في الجسم، وتعمل على تنظيم السكري من النوع الأول إلى جانب إنزيمات تعمل في أنسجة متنوعة بالجسم. وأحد هذه الإنزيمات ACE2، الذي ينشط إنزيمات تتسبب بتضيق الأوعية.

وفي التجارب التي أجريت على الفئران بعد تغذيتها بسلالة بكتيرية معدلة من Lactobacillus paracasei، التي صممت لإنتاج ACE2 البشري، أمكن حماية الفئران من تقدم اعتلال الشبكية السكري.

ويعتبر السبب الرئيسي للعمى عند البالغين هو اعتلال الشبكية السكري، وهو تلف تدريجي للأوعية الدموية في الأنسجة الحساسة للضوء في مؤخرة العين، ومع ذلك، يبدو أن مصدر هذا الضرر يكمن في البطن وبشكل أساسي في الأمعاء الدقيقة.