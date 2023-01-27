اكتشاف علاج لمرض منتشر في السعودية

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أكد رئيس الأبحاث في كيمارك د. ماجد الجريسي، أن شركة موديرنا اكتشفت علاجًا لمرض جيني وراثي منتشر في المملكة يشفي بنسبة 60 إلى 70% وجرى توقيع اتفاقية مع الشركة.
فيديو | رئيس الأبحاث في "كيمارك" د. ماجد الجريسي: شركة "موديرنا" اكتشفت علاجا لمرض جيني وراثي منتشر في المملكة يشفي بنسبة 60 إلى 70% وجرى توقيع اتفاقية مع الشركة #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/VWdG3kfUZ0قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 26, 2023
لفت الجريسي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن الاتفاقيات التي وقعت مع كبرى الشركات خلال قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية ستخدم المملكة في عدة محاور منها توطين الصناعة الطبية الحيوية في البلاد بنسبة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن التقنية الحيوية الطبية تنتج مركبات جديدة تستخدم في علاج أمراض مستعصية وستكون مبالغها طائلة، ولكن علاجها للأمراض سيؤدي إلى الشفاء التام.