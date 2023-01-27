اكتشاف علاج لمرض منتشر في السعودية

أكد رئيس الأبحاث في كيمارك د. ماجد الجريسي، أن شركة موديرنا اكتشفت علاجًا لمرض جيني وراثي منتشر في المملكة يشفي بنسبة 60 إلى 70% وجرى توقيع اتفاقية مع الشركة.

اتفاقيات

لفت الجريسي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن الاتفاقيات التي وقعت مع كبرى الشركات خلال قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية ستخدم المملكة في عدة محاور منها توطين الصناعة الطبية الحيوية في البلاد بنسبة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن التقنية الحيوية الطبية تنتج مركبات جديدة تستخدم في علاج أمراض مستعصية وستكون مبالغها طائلة، ولكن علاجها للأمراض سيؤدي إلى الشفاء التام.