الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج والاستجمام

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أضفت الأجواء الماطرة التي شهدتها المنطقة الشرقية في مختلف المدن والمحافظات، خلال الأسبوع الماضي، المتعة على المواطنين والمقيمين والاستمتاع بالأجواء الماطرة في الواجهات البحرية في كورنيش الدمام والخبر والقطيف ومحافظة الأحساء، وممارسة رياضة المشي والرياضات البحرية وصعود التلال والكثبان الرملية في شاطئ نصف القمر بالظهران.
ووثقت عدسة “واس” في المنطقة الشرقية استجمام الأهالي وزوار المنطقة بالأجواء الماطرة التي تواصلت مدة ثلاثة أيام، مؤكدين أن هذه الأجواء المطارة تعطي فرصة للعائلات والأفراد للاستمتاع وممارسة مختلف الهوايات الرياضية في الأماكن والمرافق العامة والشواطئ البحرية، والتي تتوفر فيها جميع الخدمات والأجهزة الرياضية التي تتناسب مع مختلف الأعمار، مشيدين بالدور الفعّال الذي تقوم عليه الجهات الحكومية في المنطقة لخدمة مرتادي هذه الأماكن.
وأشاروا إلى أن هذه الأجواء والطقس معتدل البرودة في المنطقة الشرقية يعد فرصة لإطلاق رياضات مجتمعية موسمية من خلال التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من تضاريس جلبيه وصحراوية وتلال رملية وهضاب وشواطئ بحرية.