Icon

إيلون ماسك يدرج ميزة ثورية جديدة في تويتر Icon السديس يشارك في الجلسة الرئيسية لـ إكسبو الحج Icon أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم صباح الغد Icon طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان Icon أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء Icon الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع Icon مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة Icon مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة Icon بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في كورنيش الدمام والخبر والقطيف والأحساء

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج والاستجمام

2023-01-08 الساعة 4:01
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج والاستجمام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أضفت الأجواء الماطرة التي شهدتها المنطقة الشرقية في مختلف المدن والمحافظات، خلال الأسبوع الماضي، المتعة على المواطنين والمقيمين والاستمتاع بالأجواء الماطرة في الواجهات البحرية في كورنيش الدمام والخبر والقطيف ومحافظة الأحساء، وممارسة رياضة المشي والرياضات البحرية وصعود التلال والكثبان الرملية في شاطئ نصف القمر بالظهران.

قد يهمّك أيضاً
Img

7 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

Img

تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب

استجمام الأهالي

ووثقت عدسة “واس” في المنطقة الشرقية استجمام الأهالي وزوار المنطقة بالأجواء الماطرة التي تواصلت مدة ثلاثة أيام، مؤكدين أن هذه الأجواء المطارة تعطي فرصة للعائلات والأفراد للاستمتاع وممارسة مختلف الهوايات الرياضية في الأماكن والمرافق العامة والشواطئ البحرية، والتي تتوفر فيها جميع الخدمات والأجهزة الرياضية التي تتناسب مع مختلف الأعمار، مشيدين بالدور الفعّال الذي تقوم عليه الجهات الحكومية في المنطقة لخدمة مرتادي هذه الأماكن.

رياضات مجتمعية

وأشاروا إلى أن هذه الأجواء والطقس معتدل البرودة في المنطقة الشرقية يعد فرصة لإطلاق رياضات مجتمعية موسمية من خلال التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من تضاريس جلبيه وصحراوية وتلال رملية وهضاب وشواطئ بحرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم