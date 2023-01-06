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ضمن مباريات دور المجموعات

الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25 بثنائية في اليمن

2023-01-06 الساعة 11:52
الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25 بثنائية في اليمن
المواطن - محمد سمعه

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افتتح المنتخب السعودي مبارياته في كأس الخليج “خليجي 25” لكرة القدم بالفوز على المنتخب اليمني بثنائية دون رد، في المباراة التي أُقيمت في مدينة البصرة العراقية.

الأخضر في خليجي 25

وكان اللاعب سميحان النابت بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ18 بعد تصويبة قوية على يمين حارس اليمن.

ثم عزز مصعب الجوير من تقدم الأخضر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء.

سميحان النابت - السعودية واليمن

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سنحت فرصة واحدة خطيرة للمنتخب اليمني، بعد الانفراد بالحارس نواف العقيدي لكن الكرة مرت بسلام على مرمى الأخضر.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد ليحصد أول 3 نقاط في البطولة في صدارة المجموعة الأولى مستفيدًا من التعادل السلبي بين منتخبي العراق وعمان.

السعودية واليمن - كأس الخليج

المنتخب السعودي يواجه العراق

وسيلعب المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل مع المنتخب العراقي صاحب الأرض في الجولة الثانية من دور المجموعات.

السعودية واليمن - كأس الخليج

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