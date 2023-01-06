الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25 بثنائية في اليمن

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افتتح المنتخب السعودي مبارياته في كأس الخليج “خليجي 25” لكرة القدم بالفوز على المنتخب اليمني بثنائية دون رد، في المباراة التي أُقيمت في مدينة البصرة العراقية.
🔚 بثنائية.. منتخبنا الوطني ينهي الشوط الأول#السعودية_اليمن#خليجي25 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/h0eX2tkTnnقد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2023
وكان اللاعب سميحان النابت بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ18 بعد تصويبة قوية على يمين حارس اليمن.
ثم عزز مصعب الجوير من تقدم الأخضر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سنحت فرصة واحدة خطيرة للمنتخب اليمني، بعد الانفراد بالحارس نواف العقيدي لكن الكرة مرت بسلام على مرمى الأخضر.
وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد ليحصد أول 3 نقاط في البطولة في صدارة المجموعة الأولى مستفيدًا من التعادل السلبي بين منتخبي العراق وعمان.
وسيلعب المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل مع المنتخب العراقي صاحب الأرض في الجولة الثانية من دور المجموعات.