الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25 بثنائية في اليمن

افتتح المنتخب السعودي مبارياته في كأس الخليج “خليجي 25” لكرة القدم بالفوز على المنتخب اليمني بثنائية دون رد، في المباراة التي أُقيمت في مدينة البصرة العراقية.

الأخضر في خليجي 25

وكان اللاعب سميحان النابت بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ18 بعد تصويبة قوية على يمين حارس اليمن.

ثم عزز مصعب الجوير من تقدم الأخضر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سنحت فرصة واحدة خطيرة للمنتخب اليمني، بعد الانفراد بالحارس نواف العقيدي لكن الكرة مرت بسلام على مرمى الأخضر.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد ليحصد أول 3 نقاط في البطولة في صدارة المجموعة الأولى مستفيدًا من التعادل السلبي بين منتخبي العراق وعمان.

المنتخب السعودي يواجه العراق

وسيلعب المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل مع المنتخب العراقي صاحب الأرض في الجولة الثانية من دور المجموعات.