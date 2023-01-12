الأخضر يودع خليجي 25 وتأهل عمان والعراق

انتهت، منذ قليل، مباراتي الأخضر ضد عمان، والعراق أمام اليمن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمواجهات المجموعة الأولى في كأس الخليج “خليجي 25″، بفوز الأحمر العماني وأسود الرافدين؛ ليتأهلا إلى نصف النهائي.

خسارة الأخضر ضد عمان

وبدأت مباراة السعودية ضد عمان التي أُقيمت على ملعب الميناء الأولمبي بشكل سريع، قبل أن يجري مدرب الأخضر، سعد الشهري، تبديلًا اضطراريًّا عند الدقيقة التاسعة، بخروج قاسم لاجامي مصابًا؛ والدفع بحسين الصبياني.

وحاول المنتخبان هز الشباك، ولكن اتسم الأداء بالحذر، وضغط لاعبو الأخضر بقوة، وحصل على خطأ من خارج منطقة الجزاء، لعبها مصعب الجوير، وأبعدها الدفاع، لتصل إلى تركي العمار، ويسددها عند الدقيقة 31، ولكن الحارس أمسكها.

وانطلق لاعبو عمان بهجمة مرتدة سريعة، وسدد المنذر العلوي الكرة بقوة لتهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 34، ليضغط الصقور بقوة، قبل أن يحرز تركي العمار التعادل عند الدقيقة 40، بعد ضغط كبير من محمد مران.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات أملًا في تسجيل هدف، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي “خليجي 25″، وسط تألق دفاعي كبير من لاعبي الأحمر العماني.

ونجح حارب السعدي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84 من تسديدة صاروخية، وحاول لاعبو الأخضر تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز عمان ضد السعودية بنتيجة 2/ 1.

فوز العراق برباعية

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، لعب منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد نظيره اليمني على ملعب البصرة الدولي في “خليجي 25″، ونجح في تحقيق فوز عريض بخمسة أهداف دون رد.

وأنهى منتخب العراق الشوط الأول، متقدمًا بهدف دون رد سجله مصطفى الشباني برأسية مميزة، وانتفضت اليمن مع بداية الشوط الثاني، ونجحت في تسجيل هدفين، ولكن لم يتم احتسابهما بداعي التسلل.

وتمكن أمجد عطوان في تسجيل الهدف الثاني، وأحرز أيمن حسين الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد ارتباك دفاعي، وسجل حسين علي الهدف الخامس، لتنتهي المباراة بفوز منتخب العراق وتأهله بصحبة عمان لنصف النهائي.

ترتيب المجموعة الأولى بكأس الخليج

ورفع منتخب العراق الأول لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج، بالتساوي مع عمان، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.