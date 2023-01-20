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تعزيزًا للقدرات الدفاعية والردع العسكري

الأردن يوقع اتفاقية لشراء 12 طائرة إف 16 من واشنطن

2023-01-20 الساعة 3:50
الأردن يوقع اتفاقية لشراء 12 طائرة إف 16 من واشنطن
المواطن - فريق التحرير

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وقع الأردن اتفاقية لشراء 12 مقاتلة من طراز إف 16 من الولايات المتحدة، وفقًا لبيان نشرته القوات المسلحة الأردنية على موقعها الإلكتروني.

مرحلة أولى

وأفاد البيان قائلًا: وقعت قيادة سلاح الجو الملكي اتفاقية شراء طائرات تتضمن تسليم 12 طائرة إف 16 بالمرحلة الأولى.

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وأضاف البيان أنه وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وعن الجانب الأمريكي نائب سفير واشنطن لدى عمان روهيت نيبال.

ولفت البيان إلى أن الاتفاقية “تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق”.

وأردف أنها تأتي كذلك في سياق “تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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