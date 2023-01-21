الأرصاد : أمطار رعدية على معظم المناطق اعتبارًا من الغد

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أعاد المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، التذكير بالحالة الجوية المطرية التي ستؤثر على المملكة، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من غد الأحد حتى الخميس المقبل.
🔴 بمشيئة الله، توقعات هطول #الأمطار الرعدية على معظم مناطق #المملكة من #الأحد إلى #الخميس 22 -26 /01/ 2023 م .. وللتفاصيل ⤵️@AljoufSA@emartasir@emara_sharqia@jazangov@SaudiDCD
#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/w81qiyuEtg
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 21, 2023
ونشر مركز الأرصاد فيديو جراف على حسابه بموقع “تويتر”، يوضح الحالة المطرية المتوقعة على معظم مناطق المملكة.
وأوضح المركز في بيان سابق، أن المناطق المتأثرة تشمل الرياض “المجمعة- الزلفي- الغاط- شقراء- رماح- الدوادمي- القويعية، والشرقية “الجبيل- حفر الباطن- الخفجي- النعيرية- قرية العليا”.
كما تشمل القصيم “بريدة- عنيزة- الرس، ومعظم محافظات المنطقة”، وحائل “حائل- بقعاء- الغزالة- الشنان، ومعظم المحافظات”، إضافةً إلى روضة التنهات، والصمان، وصحراء الدهناء.
وبين المركز أن المناطق المتأثرة تشمل كذلك مكة المكرمة “الليث- القنفذة- العرضيات”، وعسير “أبها- خميس مشيط- النماص- بلقرن- المجاردة- محايل- بارق- تنومة- البرك- بيش- صبيا- فيفا- الخوبة- العارضة- الدائر- الشقيق”.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل.
كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض، وطقس مستقر على باقي معظم مناطق المملكة بوجه عام.