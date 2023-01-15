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مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الطائف حتى الـ7 مساءً

2023-01-15 الساعة 3:25
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على الطائف حتى الـ7 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من تكوّن أمطار رعدية على محافظة الطائف، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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استمرار الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وحسب إنفوجراف صادر عن المركز، اليوم الأحد، يصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

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