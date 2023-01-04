الأرصاد: أمطار وضباب على العلا والعيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطار وضباب، تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتيّ العلا والعيص.

الحالة مستمرة للصباح

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى التاسعة صباحاً.