الأرصاد: أمطار وضباب على العلا والعيص

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطار وضباب، تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتيّ العلا والعيص.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى التاسعة صباحاً.