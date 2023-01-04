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الحالة مستمرة حتى التاسعة صباحًا

الأرصاد: أمطار وضباب على العلا والعيص

2023-01-04 الساعة 12:27
الأرصاد: أمطار وضباب على العلا والعيص
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمن أمطار وضباب، تشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتيّ العلا والعيص.

الحالة مستمرة للصباح

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى التاسعة صباحاً.

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