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الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد

2023-01-07 الساعة 11:31
الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن تكوّن الضباب على عدد من المناطق بالمملكة، ما يؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية.

وقال المركز إنه من المتوقع تكوّن الضباب على مناطق الرياض (الحريق، الخرج، الدلم، الرين، المزاحمية، حوطة، بني تميم، الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر)، نجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، ويدمة) وذلك من الساعة 10 مساء اليوم السبت، وحتى الساعة 9 صباحًا.

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كما من المتوقع في نفس التوقيت أن يتكون ضباب على منطقة مكة المكرمة (أضم، ميسان)، ومنطقة المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، ما يؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية.

استمرار الحالة المطرية

وكان متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، توقع استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع المقبل على عدة مناطق.

وقال القحطاني، في مداخلة مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف “ما زالت درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، وتقل تدريجيًا كلما اتجهنا شمالًا، ومن المتوقع استمرار وتكرار الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل، خاصة على المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والشمالية”.

كما توقع القحطاني “تساقط الثلوج والبرد وانخفاض الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، بإذن الله تعالى”.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

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