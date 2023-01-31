الأرصاد: تساقط الثلوج على مرتفعات نيوم بدءًا من الغد

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة تدخل حاليًا الربع الثاني من فصل الشتاء، حيث تتوالى الموجات المطرية على المناطق.

وأضاف القحطاني في لقاء مع قناة “العربية”، أن الربع الأول من الشتاء كان مرحلة مطيرة على معظم مناطق المملكة، ونبدأ الربع الثاني بحالة مطرية جديدة تشمل الأجزاء الكبرى من المناطق حيث تتضمن عناصر جوية مختلفة من تساقط للثلوج والبرد والرياح النشطة وتذبذب نسبي في درجات الحرارة وانخفاض في معدلاتها بالمناطق الشمالية.

تساقط الثلوج

وتوقع أن فرص تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك ونيوم تبدأ يومي الأربعاء والخميس، لافتًا إلى أن فصل الشتاء هذا العام لم يتدن ما دون الصفر على معظم مناطق المملكة ومنها المناطق الشمالية التي عادة ما تستقبل أولى موجات انخفاض درجات الحرارة.

كما توقع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق المملكة خلال الربع الثاني من فصل الشتاء حتى ينتهي الموسم في 21 مارس، لكن تقارير الأرصاد تشير إلى أن شتاء العام الحالي دافئ نسبيًا.

تقلبات جوية

وتشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعًا للأمواج وهطولًا لأمطار رعدية متفاوتة الغزارة وتساقطًا للثلوج وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكونًا للصقيع.

وتصل سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءًا من اليوم (الثلاثاء) إلى يوم الجمعة المقبل إلى أكثر من 60 كم / ساعة وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية على أجزاء من مناطق؛ تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل القصيم، الشرقية والرياض.. وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توقع بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق لتصل إلى أكثر من مترين ونصف.