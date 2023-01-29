Icon

بريطانيا تشهد إضراب 100 ألف معلم  Icon الراجحي: نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي وصلت 80% Icon حكام نهائي كأس السوبر السعودي Icon التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري Icon أذربيجان تجلي دبلوماسيها من إيران Icon الحويزي رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية والرزيزاء والشعيلي نائبين Icon أزمة جديدة تطيح بثاني وزير في الحكومة البريطانية Icon ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق Icon الانضباط تُغرم الهلال 100 ألف ريال Icon الراجحي في صدارة المشاركين بـ باها – حائل 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها جريان للسيول ونشاط للرياح

الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

2023-01-29 الساعة 3:09
الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وبشأن التفاصيل، قال المركز إنه يتوقع نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار وارتفاعًا بالأمواج على كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً
Img

صورة لكوكب زحل تظهر الأرض كنقطة مضيئة

Img

فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا

وأوضح أن سرعة الرياح تصل إلى أكثر من 60كم/ ساعة وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية، ويتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية للمناطق المذكورة لتصل إلى أكثر من مترين ونصف.

أمطار غزيرة وثلوج

كما توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على تبوك، الحدود الشمالية، الجوف من الاثنين حتى الأربعاء المقبل، أما حائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ستهطل الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل، ويصاحبها جريان للسيول، تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وتدنِ في الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء على مكة المكرمة، الشرقية، والرياض، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع خلال هذه الفترة بعدة مناطق منها: (الرياض، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وشمال منطقة المدينة المنورة وشمال المنطقة الشرقية والقصيم) مع توقعات بثلوج بمنطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر) يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب