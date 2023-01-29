الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وبشأن التفاصيل، قال المركز إنه يتوقع نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار وارتفاعًا بالأمواج على كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضح أن سرعة الرياح تصل إلى أكثر من 60كم/ ساعة وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية، ويتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية للمناطق المذكورة لتصل إلى أكثر من مترين ونصف.

أمطار غزيرة وثلوج

كما توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على تبوك، الحدود الشمالية، الجوف من الاثنين حتى الأربعاء المقبل، أما حائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ستهطل الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل، ويصاحبها جريان للسيول، تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وتدنِ في الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء على مكة المكرمة، الشرقية، والرياض، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع خلال هذه الفترة بعدة مناطق منها: (الرياض، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وشمال منطقة المدينة المنورة وشمال المنطقة الشرقية والقصيم) مع توقعات بثلوج بمنطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر) يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.