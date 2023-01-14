Icon

الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية Icon فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال Icon انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا Icon تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا Icon الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل Icon الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع Icon إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين Icon كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة شتاء Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية Icon ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد

الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية

2023-01-14 الساعة 6:54
الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متفاوتة الغزارة ما بين خفيفة إلى متوسطة على منطقتي مكة المكرمة والباحة.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الحالة المطرية على مكة والباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعادل السعودية وعمان إيجابيًا بالشوط الأول

Img

الأمير فيصل بن سلمان يكرم أيتام المدينة المنورة

توقيت الحالة

وأشار المركز في تنبيه متقدم لمكة المكرمة إلى أن الحالة المطرية تمتد على (الليث، القنفذة، المظيلف) حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد.

فيما تمتد الحالة المطرية على الطائف وأضم وميسان حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأحد.

وبشأن تنبيه منطقة الباحة، أوضح أن الحالة تمتد على كل من (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، قلوة، فرعة غامد الزناد) حتى الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

المنطقة الشرقية

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متفاوتة الغزارة ما بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول على المنطقة الشرقية.

وأشار المركز في تنبيه متقدم له إلى أن الحالة تمتد حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد وتشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية خاصة على محافظتي الأحساء والعديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار