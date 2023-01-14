الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متفاوتة الغزارة ما بين خفيفة إلى متوسطة على منطقتي مكة المكرمة والباحة.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الحالة المطرية على مكة والباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج.

توقيت الحالة

وأشار المركز في تنبيه متقدم لمكة المكرمة إلى أن الحالة المطرية تمتد على (الليث، القنفذة، المظيلف) حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد.

فيما تمتد الحالة المطرية على الطائف وأضم وميسان حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأحد.

وبشأن تنبيه منطقة الباحة، أوضح أن الحالة تمتد على كل من (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، قلوة، فرعة غامد الزناد) حتى الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

المنطقة الشرقية

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متفاوتة الغزارة ما بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول على المنطقة الشرقية.

وأشار المركز في تنبيه متقدم له إلى أن الحالة تمتد حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد وتشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية خاصة على محافظتي الأحساء والعديد.