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الأرصاد تنبه سكان الرياض: أمطار غزيرة حتى الثانية مساءً

2023-01-26 الساعة 12:30
الأرصاد تنبه سكان الرياض: أمطار غزيرة حتى الثانية مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس في منطقة الرياض، مشيرًا إلى استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة حتى الساعة 2 مساء يوم الخميس.

منطقة الرياض

وتوقع المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن تشهد منطقة الرياض أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تشمل كلًّا من: الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، مرات، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء.

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ولفت المركز إلى أنه يتوقع أن تستمر الحالة المطرية تلك حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الخميس.

الوقاية أمان

من جانبها، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع تعليمات الوقاية، أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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