الأرصاد تنبه سكان المدينة المنورة من أمطار رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمَّنت هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على المهد والحناكية والأكحل واليتيمة ووادي الفرع.

تستمر حتى الثامنة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم نفسه.