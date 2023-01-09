الأرصاد تنبه سكان جدة من سيول اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار متوسطة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، وجريان السيول.

تفاصيل الحالة

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ – بمشيئة الله تعالى – الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الثانية مساءً.