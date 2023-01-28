الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن تكوّن الضباب على كل من مناطق مكة المكرمة، جازان والباحة،

وقال المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه أصدر تنبيهًا متقدمًا بشأن تكون الضباب على مكة (الطائف، القنفذة، الليث، المظيلف)، وجازان (الدرب، بيشة، جازان، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب)، والباحة (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن).

وأوضح مركز الأرصاد أن هذه الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم السبت، وحتى غد الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يصاحبها شبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

ولفت المركز إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة.