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لا يستبعد تكوّن الضباب

الأرصاد: غيوم وسحب ممطرة على 7 مناطق

2023-01-20 الساعة 11:13
الأرصاد: غيوم وسحب ممطرة على 7 مناطق
المواطن- واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون على الجزء الأوسط والجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-28كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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