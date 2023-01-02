الأرصاد يحذر أهالي جدة: عواصف وأمطار غزيرة وسيول حتى المساء

نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي جدة بشأن استمرار التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

ورفع المركز الوطني للأرصاد، درجة التحذير في جدة متوقعاً هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية حتى المساء.

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتساقطاً للبَرَد وسيولاً وانعداماً في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

تساقط الثلوج

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.