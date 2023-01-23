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مع تدني في مدى الرؤية

الأرصاد يحذر من تكوّن الضباب على جازان وتبوك والشمالية

2023-01-23 الساعة 7:40
الأرصاد يحذر من تكوّن الضباب على جازان وتبوك والشمالية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، تنبيهًا بتكون الضباب على جازان وتبوك والحدود الشمالية، مع تدني في مدى الرؤية، مع الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.

وأنذر المركز أهالي جازان (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب)، من تكون الضباب من الساعة 12 فجر غد الثلاثاء وحتى التاسعة صباحًا.

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كما أصدر المركز التنبيه أيضًا لأهالي تبوك (تبوك وتيماء)، والحدود الشمالية (العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، عرعر)، حيث يتكون الضباب من الساعة 12 فجر غد الثلاثاء وحتى العاشرة صباحًا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.

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