الأرصاد ينبه بهطول أمطار على الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار على منطقة الرياض، ما دفع المديرية العامة للدفاع المدني إلى دعوة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وذلك للسلامة أثناء الحالة المطرية، وفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية”.

ودائمًا ما تهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.