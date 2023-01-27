الأرض السكنية أحد انواع الدعم

أكد برنامج سكني، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الأرض السكنية أحد أنواع الدعم، والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم.

الدعم حسب اختيار المنتج

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، عبر حساب العناية بالمستفيدين – سكني، حيث أكد الحساب أن الدعم السكني يختلف حسب اختيار المنتج.

وأشار الحساب إلى أن الأرض السكنية تعتبر أحد انواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني استفادتك من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.

إيداع 912 مليون ريال

من جانب آخر، أعلن صندوق التنمية العقارية، في وقت سابق، إيداع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يناير 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان– أحد برامج رؤية المملكة 2030– بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي: إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023، تجاوز 44.4 مليار ريال، لافتًا إلى أن استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات إلكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهريًّا.