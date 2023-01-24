الأرض تستقبل إشارة إذاعية من مجرة تبعد 9 مليارات سنة ضوئية

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كشفت دراسة حديثة أن فريقًا دوليًّا من علماء الفلك اكتشف لأول مرة، إشارة إذاعية تنبعث من مجرة تبعد نحو 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض.
وتمكن العلماء من كندا والهند من التقاط إشارة من المجرة SDSSJ0826 + 5630 بمساعدة تلسكوب عملاق في الهند، بحسب ديلي ميل.
وأفاد أرناب تشاكرابورتي، العالم المشارك للدراسة، أنه لم يتم إرسال الإشارة من قبل كائنات فضائية، ولكنها جاءت من مجرة.
وهذا أول كشف من نوعه للإشارة اللاسلكية من مثل هذه المسافة الهائلة.