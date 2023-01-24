Icon

500 ألف حالة وفاة بأمراض القلب سنويًّا بسبب الدهون المتحولة Icon فوائد مذهلة للفلفل الإندونيسي في علاج كورونا Icon الزعاق: الأيام القادمة هي الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا Icon تقنية جديدة لتفتيت الحصى بكلى الإنسان دون ألم Icon غرامات على مسمّمي الطيور النادرة بقبرص Icon فرنسي يتجول بالعباءة والشماغ: أشعر بالانتماء للسعودية Icon الأرض تستقبل إشارة إذاعية من مجرة تبعد 9 مليارات سنة ضوئية Icon طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل Icon تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا Icon أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
تعرض الأوعية الدموية لخطر التلف

الأسماك المجففة تسبب ارتفاع ضغط الدم

2023-01-24 الساعة 2:00
الأسماك المجففة تسبب ارتفاع ضغط الدم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعد السمك مصدرًا مهمًّا للبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو كذلك مفيد للقلب والعقل والجسم.

ارتفاع ضغط الدم

اتضح مؤخرًا أن هناك مجموعة متنوعة معينة من الأسماك التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع من خلال رفع مستويات ضغط الدم.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف إدارية شاغرة في السعودية للتموين

Img

الليلة.. انطلاق مهرجان جوائز صناع الترفيه AWARDS JOY الأضخم من نوعه

وأفاد الخبراء أنه في حين أن الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون مفيدة للقلب، فإن عدم تحضيرها جيدًا قد يؤثر سلبًا على ضغط الدم.

وبحسب أطباء ضغط الدم، فإن السمك المجفف يمكن أن يعرض الأوعية الدموية لخطر التلف بسبب ارتفاع ضغط الدم، تتضمن طريقة التجفيف إزالة الماء من الأسماك لإطالة عمرها الافتراضي، ويعتقد أن معظم منتجات الأسماك المجففة محملة بالبروتينات وقليلة الدهون، ومع ذلك، تحتوي الأسماك المجففة على المكون الوحيد الذي يجعلها تدوم لفترة أطول على حساب القلب وهو الملح، وفقًا لموقع healthaite.

ولفت أطباء ضغط الدم في المملكة المتحدة إلى أن الأسماك المجففة تحتوي على نسبة عالية من الملح بشكل خاص؛ لذلك ينصح بالامتناع عنها وإيجاد بديل قليل الملح.

الملح الزائد

ترجع الآثار السلبية للملح على ارتفاع ضغط الدم إلى محتواه من الصوديوم وخطر احتباس الماء، التوابل الشائعة تجعل الجسم يحتفظ بالماء مما يزيد من محتوى الماء في الدم ويضع ضغطًا زائدًا على الشرايين عن طريق تحطيم الدم على الجدران بوتيرة أعلى من المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا بالفعل، فإن الأسماك المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة لزيادة خطر الإصابة بمرض السكتة الدماغية أو نوبة قلبية.

لذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتخفيف من احتمالية حدوث ذلك هي عن طريق الحد من تناول الملح- بحد أقصى 6 جرامات في اليوم- وقد تبدأ النتائج في الظهور في غضون أسبوع واحد فقط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر
غرائب

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر

غرائب
داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...
الرياضة

داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...

الرياضة
مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...
السعودية اليوم

مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...

السعودية اليوم
دول أوروبية تستدعي سفراء إيران
حصاد اليوم

دول أوروبية تستدعي سفراء إيران

حصاد اليوم
الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها
حصاد اليوم

الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها

حصاد اليوم
غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى
حصاد اليوم

غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

حصاد اليوم
رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...
السعودية اليوم

رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...

السعودية اليوم
مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023
العالم

مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023

العالم