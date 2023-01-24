الأسماك المجففة تسبب ارتفاع ضغط الدم

يعد السمك مصدرًا مهمًّا للبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو كذلك مفيد للقلب والعقل والجسم.

ارتفاع ضغط الدم

اتضح مؤخرًا أن هناك مجموعة متنوعة معينة من الأسماك التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع من خلال رفع مستويات ضغط الدم.

وأفاد الخبراء أنه في حين أن الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون مفيدة للقلب، فإن عدم تحضيرها جيدًا قد يؤثر سلبًا على ضغط الدم.

وبحسب أطباء ضغط الدم، فإن السمك المجفف يمكن أن يعرض الأوعية الدموية لخطر التلف بسبب ارتفاع ضغط الدم، تتضمن طريقة التجفيف إزالة الماء من الأسماك لإطالة عمرها الافتراضي، ويعتقد أن معظم منتجات الأسماك المجففة محملة بالبروتينات وقليلة الدهون، ومع ذلك، تحتوي الأسماك المجففة على المكون الوحيد الذي يجعلها تدوم لفترة أطول على حساب القلب وهو الملح، وفقًا لموقع healthaite.

ولفت أطباء ضغط الدم في المملكة المتحدة إلى أن الأسماك المجففة تحتوي على نسبة عالية من الملح بشكل خاص؛ لذلك ينصح بالامتناع عنها وإيجاد بديل قليل الملح.

الملح الزائد

ترجع الآثار السلبية للملح على ارتفاع ضغط الدم إلى محتواه من الصوديوم وخطر احتباس الماء، التوابل الشائعة تجعل الجسم يحتفظ بالماء مما يزيد من محتوى الماء في الدم ويضع ضغطًا زائدًا على الشرايين عن طريق تحطيم الدم على الجدران بوتيرة أعلى من المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا بالفعل، فإن الأسماك المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة لزيادة خطر الإصابة بمرض السكتة الدماغية أو نوبة قلبية.

لذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتخفيف من احتمالية حدوث ذلك هي عن طريق الحد من تناول الملح- بحد أقصى 6 جرامات في اليوم- وقد تبدأ النتائج في الظهور في غضون أسبوع واحد فقط.