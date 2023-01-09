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بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال

الأسهم السعودية تصعد 110.27 نقطة

2023-01-09 الساعة 4:46
الأسهم السعودية تصعد 110.27 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 110.27 نقطة ليقفل عند مستوى 10647.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 136 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 171 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، واتحاد الخليج الأهلية، والبحري الأحمر، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ريدان، والعربي، وأبو معطي، والوطنية للتعليم، وسينومي ريتيل، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99 % و 2.98 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وشمس، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسبكيم العالمية، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطًا في القيمة.

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السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 99.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19304.08 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 1759 صفقة.

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