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بتداولات قيمتها 3 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

2023-01-24 الساعة 6:12
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 30 نقطة عند مستوى 10795 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 116شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

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فيما أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 187.73 نقطة وبنسبة 0.97%، حيث أغلق عند 19164.59 نقطة.

أسهم الاثنين

وكان مؤشر الأسهم السعودية أغلق أمس الاثنين تعاملاته، مرتفعًا 41 نقطة عند مستوى 10766 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وسجلت أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

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