الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 30 نقطة عند مستوى 10795 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 116شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
فيما أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 187.73 نقطة وبنسبة 0.97%، حيث أغلق عند 19164.59 نقطة.
وكان مؤشر الأسهم السعودية أغلق أمس الاثنين تعاملاته، مرتفعًا 41 نقطة عند مستوى 10766 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.