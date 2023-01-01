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عند مستوى 10546.67 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 2.2 مليار ريال

2023-01-01 الساعة 4:34
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 2.2 مليار ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، مرتفعًا 68.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10546.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 77 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: مسك، والمصافي، وصدق، ومتطورة، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أمريكانا، والتموين، والتعاونية، وجدوى ريت السعودية، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90 % و 1.64 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، والدواء، ودار الأركان، ومسك الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الدواء، ولوبريف، والراجحي، ومعادن، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 228.33 نقطة ليقفل عند مستوى 19188.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3815 صفقة.

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